The Walking Dead, star svela un esilarante aneddoto su Andrew Lincoln

Ospite alla convention virtuale Scares That Care, Law Temple, interprete di Axel nella terza stagione di The Walking Dead, ha parlato degli scherzi che lui e il "capobanda" Norman Reedus organizzavano nei confronti di Andrew Lincoln durante le riprese.

"Quando ero nello show, tutte le strade portavano allo sceriffo. Non c'erano altre storyline, ed era la stagione in cui Andy stava interpretando il suo Re Lear" ha spiegato Temple. "Era molto impegnativo, perciò scherzavamo un po' con lui."

"Ci divertivamo a fare qualche bravata. A volte Andy rideva, ma molte altre no. A noi piaceva però, era molto divertente. Ovviamente nessuno di noi è rimasto nello show - ha aggiunto ridendo - tranne il capo della banda, Norman Reedus."

L'attore ha poi parlato della leadership di Lincoln anche fuori dal set: "Penso che la serie abbia avuto successo perché questo era l'obiettivo di tutti quanti. Abbiamo lavorato duramente. Pensavamo sempre a migliorarci. È questo il modo di approcciare un progetto, e Andrew Lincoln era un leader in questo senso. Era il capo cheerleader."

Assente dalla serie principale dal 2018, Lincoln riprenderà i panni di Rick Grimes nel primo film di The Walking Dead in arrivo al cinema. Intanto, vi rimandiamo alle foto del finale di The Walking Dead 10 dedicate a Daryl e Beta.