The Walking Dead, una star voleva lasciare lo show e passare allo spin-off

Gli universi narrativi appartenenti alle varie serie non si sono ancora incontrati per un crossover a tema The Walking Dead, ma alcuni personaggi sono passati dalla serie principale a Fear The Walking Dead, suscitando l'invidia di chi è rimasto "intrappolato" nella sua serie originale.

Stiamo parlando di Jason Douglas, interprete di Tobey, l'abitante di Alexandria che aveva una cotta per Carol. Il suo personaggio ha avuto un arco narrativo che si è concluso nella stagione 8, quando è stato ferito da una lama imbevuta del sangue dei non morti: ciò lo ha costretto a trasformarsi, per poi essere abbattuto dalla stessa Carol.

L'attore, in un'intervista per Fandom Spotlite, ha dichiarato di essere stato invidioso di Austin Amelio. L'interprete di Dwight è stato esiliato da Daryl ed è stato costretto ad abbandonare la Virginia per dirigersi in Texas per unirsi al gruppo di Fear: una disdetta che ha fatto comodo all'attore, visto che è texano e che si è assicurato un posto di lavoro sotto casa... cosa che avrebbe fatto la gioia anche di Jason Douglas:

"Mi sarebbe piaciuto se fosse successo, quindi in un certo senso sono invidioso, ma in maniera buona. Quando penso ad Austin Amelio realizzo che è davvero un ragazzo del Texas. È letteralmente di Austin... un Austin di Austin. [capitale del Texas] Quindi la sera può tornare a casa, dorme nel suo letto e vede i suoi figli al mattino, prima di andare sul set. È magnifico, no?".

Nonostante un po' di sana invidia nei confronti del collega, Douglas ha ammesso di non aver rimpianti per quanto riguarda il suo personaggio: "Non mi posso lamentare. Sono stato in 25 episodi di The Walking Dead!". Intanto i fan si chiedono quale sia il destino di Morgan, altro storico personaggio della serie principale che si è "trasferito" nello spin-off.