The Walking Dead, Steven Yeun parla del destino di Glenn e del suo tempo nello show

Steven Yeun ha interpretato Glenn Rhee in The Walking Dead per molti anni ed è diventato subito uno dei personaggi più amati dello show targato AMC. L’attore ha recentemente parlato con Variety del destino di Glenn e di ciò che questa esperienza gli ha lasciato.

In una conversazione con Riz Ahmed per Variety, Yeun ha descritto Glenn come un "bravo ragazzo coraggioso e gentile con tutti", e lo sentiva abbastanza vicino a ciò che lui è veramente nella vita.



“Sono io, e non è una cosa di cui mi vergogno, è solo che sono molto di più. E penso che nel corso delle stagioni, ho cercato di espandermi, e penso che Glenn sia cresciuto al mio fianco", ha spiegato Yeun. "Ma poi c'è stato un punto in cui ho capito che è diventato un'idea piuttosto che un personaggio umano. Poi gli è stato chiesto di servire come bussola morale ed è stato fantastico, uno spettacolo ne ha bisogno. Sono stato felice di farlo.”

L’attore ha interpretato Glenn nelle prime sei stagioni di The Walking Dead prima di venire brutalmente ucciso da Negan (Jeffrey Dean Morgan) nella premiere della settima stagione. Yeun ha spiegato che la sua uscita di scena non era dovuta a problemi con la troupe o i colleghi, ma piuttosto, sentiva di aver portato il personaggio il più lontano possibile, il che alla fine ha limitato la narrazione e le opportunità di Glenn, e quel momento sembrava giusto per dire addio allo show.



"Non c'è stata molta lotta da parte mia", anche se Yeun ha aggiunto che "ero triste perché è stato un momento così bello in quello show. Ma non potevo restare fermo lì per il resto della mia carriera", ha concluso.



