The Walking Dead, Steven Yeun parla di un suo ritorno: "Quella porta è chiusa"

Mancano ancora otto episodi alla fine di The Walking Dead, ma non aspettatevi di vedere Glenn per un'ultima volta. Steven Yeun, protagonista delle prime sei stagioni del dramma zombie della AMC, ha escluso categoricamente un suo ritorno nell'universo di The Walking Dead nel ruolo di Glenn Rhee. Yeun sta promuovendo il film Nope di Jordan Peele.

Come la sua controparte nei fumetti, il destino di Glenn è stato quello di essere vittima di Negan (Jeffrey Dean Morgan), ucciso dalla mazza da baseball assetata di sangue del cattivo nella première della stagione 7 dello show. A differenza di Abraham Ford (Michael Cudlitz) - l'altra vittima dell'episodio, riapparso in una sequenza onirica nel corso della stagione - Glenn non è mai tornato nella serie in un flashback o in un cameo dall'oltretomba.

E secondo Yeun, Glenn non lo farà mai. Mentre promuoveva il film Nope di Jordan Peele durante il podcast Conan O'Brien Needs a Friend, Yeun ha ricordato di aver incontrato due fan che gli hanno chiesto: "[The Walking Dead] ti ha ucciso o volevi andartene?".

Yeun ha risposto che era "complicato" e ha detto a O'Brien: "A volte si accetta quello che è e lo si segue. Non c'è tensione dietro". Poiché Glenn ha subito la stessa sorte nel numero 100 del fumetto di Robert Kirkman, Yeun ha spiegato: "Ti viene da dire: 'Ok'... Non me ne andrò scalciando e urlando".

Mentre The Walking Dead a volte riporta in vita personaggi morti come allucinazioni, Yeun non ha alcun interesse a riprendere il ruolo, né in flashback né in un prequel su Glenn. (Yeun aveva già spiegato nel 2018: "A volte le persone mi propongono: "Amico, non sarebbe fighissimo se facessi un film sulle origini di Glenn?" e io rispondo: "No, sarebbe orribile". È stato tanto tempo fa. Ero un'altra persona. Non credo che potrei tornare indietro").

"La voce della coscienza nella mia testa mi ha detto: "Se lo fai di nuovo, sei un imbroglione"", ha detto a O'Brien. "Quindi, non lo faccio più. Mi viene da rabbrividire [al pensiero]". Quando O'Brien ha fatto notare che "non è che Glenn possa tornare e dire: "Ho un terribile mal di testa, e il mio occhio è fuori uso, ma penso di stare bene"", Yeun ha detto di essere grato per la definitività della morte di Glenn.

"Queste sono le benedizioni che penso di avere avuto nella mia vita", ha detto Yeun. "Una porta assolutamente chiusa. Non c'è una fessura nella porta. È chiusa e barricata".

The Walking Dead sarà presente al Comic-Con di San Diego, probabilmente per l'ultima volta. Il trailer di The Walking Dead 11, ovvero della sua seconda parte, dovrebbe essere proiettato proprio alla convention.