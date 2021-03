The Walking Dead: Steven Yeun protagonista di una nuova serie Netflix intitolata Beef

La carriera di Steven Yeun è in ascesa dopo la candidatura al premio Oscar come miglior attore per il suo ruolo nel film Minari. Ma la parte che lo ha reso famoso al grande pubblico è stata quella di Glenn Rhee nella serie targata AMC The Walking Dead. E adesso l’attore tornerà a recitare sul piccolo schermo in una serie Netflix intitolata Beef.

Steven Yeun e Ali Wong saranno i protagonisti della serie, creata da Lee Sung Jin (Tuca & Bertie) e A24. Sappiamo che la commedia drammatica di 10 episodi della durata di mezz'ora l’uno seguirà due persone coinvolte in un incidente di stradale, che rivivono l’accaduto nelle loro menti fino a consumare lentamente le loro vite.

"Ali Wong, Steven Yeun, A24 e Netflix. È un dream team e sono onorato di collaborare con loro", ha detto Lee a Deadline. "Sono anche grato al ragazzo che mi ha urlato contro nel traffico tre anni fa. Non l'ho dimenticato, e ora abbiamo uno spettacolo".

La nomination all’Oscar dell'attore lo ha fatto entrare nella storia, Yeun è diventato il primo attore asiatico americano di origine coreana a ottenere una nomination come miglior attore. Il film, diretto da Lee Isaac Chung, vede Yeun nei panni del padre di una famiglia coreana americana che si trasferisce dalla California all'Arkansas per lavorare in una fattoria negli anni '80.



Beef arriverà prossimamente su Netflix, intanto nella decima stagione di The Walking Dead ha fatto il suo debutto il figlio di Glenn e Maggie e Scott Gimple ha parlato anche di un possibile ritorno di Glenn negli spin-off di The Walking Dead.