The Walking Dead, Steven Yeun scherza sulla serie: 'Non mi ha preparato alla pandemia!'

In attesa della stagione finale di The Walking Dead, vi segnaliamo questa intervista a Steven Yeun, attore famoso per aver interpretato Glenn, in cui discute della pandemia di Coronavirus e della sua esperienza sul set dello show.

L'attore ha partecipato ad una puntata dello show condotto dal famoso presentatore statunitense Conan O'Brien, per pubblicizzare il suo nuovo lungometraggio intitolato "Minari", rispondendo a varie domande riguardo i suoi prossimi progetti e sulla sua vita. In particolare il conduttore ha chiesto a Steven Yeun come ha affrontato la pandemia di Coronavirus, ricevendo questa risposta: "Sono stato una delle persone fortunate, ho una casa, una famiglia e molte altre cose tutte perfette. Ma la cosa assurda di questa pandemia è che ha dato inizio ad una battaglia dentro di te, capisci cosa intendo? Devi scoprire chi sei in questi momenti e hai tante cose a cui pensare".

Continua poi: "Tutti erano andati in panico, quindi la cosa era come scegli di comportarti? Ho avuto una esperienza simile in The Walking Dead, in cui devi pensare a quale arma usare o con chi andare in giro o con quali veicoli... Ma non ho pensato a niente del genere. Mi chiedevo cosa devo fare? Ho solo detto, moriremo tutti".

La stagione finale dello show di AMC andrà in onda il prossimo 21 agosto, nel frattempo il network ha condiviso un sondaggio riguardo uno show spin-off di The Walking Dead.