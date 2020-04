The Walking Dead: gli stipendi degli attori erano troppo bassi, secondo Michael Rooker

L'attore che ha interpretato lo spietato Merle Dixon nelle prime stagioni di The Walking Dead non era per niente contento del compenso previsto per gli attori durante le prime stagioni.

La serie si è rivelata chiaramente un successo, tanto che qualcuno vorrebbe persino uno spin off su Daryl, ma forse inizialmente AMC non aveva ancora intenzione di investire un grande budget nel progetto.

"Se erano avari? Certo che lo erano. Nessuno ha guadagnato niente durante le prime tre stagioni. Ed eravamo bravissimi, amico. Ci siamo fatti il c*lo e abbiamo costruito quella serie, ma nessuno ha ricevuto molti soldi", ha dichiarato Michael Rooker durante la trasmissione Inside of Yoy with Michael Rosenbaum.

"Ma ovviamente la serie è diventata famosa e hanno iniziato a pagare la gente dopo che è successo. Ma non li biasimo, avrei fatto la stessa cosa. Perché dovrei pagare tantissimo per una serie che ancora non si è dimostrata valida? Se potessi avere dei buoni attori per fare lo stesso lavoro ma per un compenso più basso... È così che ragionerei con un cervello da produttore".

In effetti succede spesso che certi attori vengano pagati poco finché le serie non esplodono e incominciano a guadagnare bene. Purtroppo per Rooker, il suo personaggio ha avuto un vero e proprio ruolo soltanto nella prima stagione, ritornando poi sporadicamente nelle due successive, prima di uscire di scena. Comunque sia Rooker è riuscito a farsi notare anche in altri ruoli, primo tra tutti lo Yondu dei Guardiani della Galassia.

Melissa McBride voleva invece smettere di recitare prima di The Walking Dead. Ad entrambi è andata più che bene, visto il successo ottenuto.