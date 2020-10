The Walking Dead, una storia d'amore è saltata per lo scarso interesse dei fan?

Nella sesta stagione di The Walking Dead, Tobin è diventato il primo interesse romantico di Carol dopo la morte di suo marito, Ed, assente dal primo arco narrativo. Andando avanti con la trama il rapporto tra i due però non è più stato sviluppato, e secondo l'attore Jason Douglas ciò è dovuto ad un motivo ben preciso.

Parlando con The Walking Dead Brasil (via Comicbook.com), l'interprete di Tobin ha infatti affermato che la relazione tra il suo personaggio e quello di Melissa McBride potrebbe essere stata accantonata per un mancato interesse del pubblico: "Non sono sicuro che gli sceneggiatori o lo showrunner fossero interessati a proseguire quella storia. Presumo che non abbia funzionato bene con alcuni dei nostri fan, perché l'argomento è stato completamente abbandonato nella stagione 7. Ma ho adorato lavorare con Melissa, è un'artista naturalistica e ricca di sfumature, e penso che avremmo potuto fare dele cose interessanti insieme, vista l'opportunità. E sono grato che si sia risolto tutto con la mia scena finale."

A proposito della sua ultima scena nella serie, l'attore ha ricordato: "Ho potuto lavorare nuovamente con quasi tutti i membri principali del cast come Andy [Lincoln], Melissa e alcune fantastiche new entry della serie, tra cui Cooper Andrews e Avi Nash. E ovviamente ho passato del tempo come zombie in un fantastico tributo a Frankenstein e il classico del cinema horror."

