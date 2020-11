The Walking Dead: la storia di Lucille, la mazza di Negan, perché si chiama così?

Continuiamo i nostri approfondimenti sulla storia dei personaggi di The Walking Dead e in particolare di Negan. Questa volta scopriremo qualche dettaglio in più riguardo la sua arma, la mazza Lucille. Attenzione nella notizia saranno presenti spoiler dei fumetti di Robert Kirkman.

Come sapete il leader dei Saviors è diventato famoso per la sua arma preferita, Lucille, una mazza su cui è avvolto del filo spinato. Alcune delle morti più famose della serie sono state causate da Negan, che ha sempre preferito uccidere di persona le sue vittime, nonostante questo i fan dei fumetti sono rimasti colpiti dal rapporto di Negan con Lucille, di cui parlava come se fosse una persona.

Quali sono le origini di questo nome? In realtà Lucille era il nome della moglie di Negan, morta di cancro in un momento non precisato prima dello scoppio dell'apocalisse zombie. Negan afferma che prima della sua morte era la moglie il suo unico scopo di vita, una volta comparsi i non morti, il futuro leader dei Saviors sarà salvato più volte dalla sua arma, per questo deciderà di chiamarla come la moglie.

Nel fumetto intitolato "Here's Negan" abbiamo scoperto che la prima persona ad aver usato Lucille è stato Paul, prima di essere morso da uno zombie. Infine vi segnaliamo questa notizia in cui parliamo della storia di Carol nei fumetti di The Walking Dead.