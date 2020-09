The Walking Dead, la storia della serie proseguirà attraverso lo spin-off su Daryl e Carol

Nelle scorse settimane AMC ha svelato a sorpresa che The Walking Dead si concluderà con l'undicesima stagione, annunciando ufficialmente uno spin-off che vedrà come protagonisti Daryl (Norman Reedus) e Carol (Melissa McBride), e ora Scott Gimple ha svelato alcuni dettagli sull'evoluzione della storia principale.

"Ci sono dei modi in cui la storia, ovviamente, continuerà ad andare avanti. Ma proseguirà con Daryl e Carol" ha spiegato il CCO del franchise durante una recente intervista con Insider. "Sarà uno show diverso con un tono diverso, ma la storia di quella porzione di The Walking Dead, in qualche modo, proseguirà attraverso di loro."

Gimple non ha voluto aggiungere ulteriori dettagli sulla trama dello spin-off, probabilmente anche per non rovinare la comunque attesissima conclusione della serie principale, ma aggiunto solamente: "Angela ed io stiamo lavorando ad una storia da un po' di tempo, e sarà davvero super interessante".

Nel frattempo, il network ha anche confermato l'arrivo di una serie antologica dal titolo Tales of The Walking Dead che farà da prequel allo show principale, e nel quale verranno esplorati anche dei personaggi esistenti e le loro backstory.

Vi ricordiamo che "A Certain Doom", episodio finale della stagione 11 di The Walking Dead rinviato a causa della pandemia, andrà finalmente in onda su AMC il prossimo 4 ottobre.