The Walking Dead: uno storico personaggio sul set dello spin-off Rick & Michonne

Sono attualmente in corso le riprese di Rick & Michonne, ovvero lo spin-off di The Walking Dead incentrato sui due personaggi interpretati da Andrew Lincoln e Danai Gurira, così è normale che continuino a trapelare immagini rivelatorie dal set e dalle location in cui si stanno svolgendo. Le ultime foto potrebbero aver spoilerato un grande ritorno.

L'attrice Pollyanna McIntosh è stata avvistata sul set in New Jersey dello spin-off di The Walking Dead.

Lo spin-off che riunirà il Rick di Andrew Lincoln e la Michonne di Danai Gurira, è in fase di riprese con il titolo provvisorio di The Walking Dead: Summit da febbraio, e le ultime foto dal set mostrano l'Hamilton Park di Jersey City camuffato per sembrare una Philadelphia post-apocalittica. L'aspetto della McIntosh con i capelli più lunghi fa pensare a un flashback ambientato dopo il fatidico viaggio in elicottero di Rick e Anne e prima che lei salisse di grado - con un taglio di capelli più corto in stile militare - come l'agente Warrant Stokes in World Beyond.

L'ex leader degli Scavengers, infatti, è tornata nei panni del CRM Warrant Officer Jadis Stokes in The Walking Dead: World Beyond e ha rivelato di aver trafficato con Rick per farlo entrare nella Repubblica Civica di Philadelphia, dove ha trascorso gli ultimi sei anni a lavorare in una struttura di abbattimento CR. Uno dei produttori di The Walking Dead, Scott M. Gimple, ha confermato che Jadis sarebbe dovuta apparire nella trilogia cinematografica di Rick Grimes, che poi è stata trasformata nella serie Rick & Michonne.

In una precedente intervista sul ritorno di Jadis in World Beyond, McIntosh aveva anticipato che il suo ruolo nella mitologia della CRM sarebbe stato "solo l'inizio".

"So che Gimple voleva vedere Jadis di nuovo in qualche modo. E credo che qui abbia trovato la giusta collocazione insieme a [Matt [Negrete], co-creatore e showrunner di World Beyond, mentre esplorano questo nuovo mondo. Quindi per me ha funzionato benissimo a livello di tempistiche".