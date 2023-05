The Walking Dead Summit, Andrew Lincoln termina le riprese (e si riunisce a Norman Reedus)

Era il febbraio 2023 quando trapelarono le prime immagini dal set di The Walking Dead: Summit, e ora, secondo una nuova indiscrezione, le riprese dello spin-off su Rick (Andrew Lincoln) e Michonne (Danai Gurira) sarebbero terminate; inoltre, le sorprese non terminano qui: Lincoln si è riunito con Norman Reedus!

Nel profilo Instagram di quest'ultimo (interprete di Daryl Dyxon nella saga sugli zombie) lo vediamo stretto in un tenero abbraccio con l'attore protagonista. L'immagine ha ottenuto in pochissimo tempo un gran numero di commenti, tra cui spicca quello dell'account ufficiale di The Walking Dead: "Fratelli" li definisce, ricordando il legame tra i due personaggi nella serie.

Cosa sappiamo sullo spin-off? A fornirci qualche nuovo, interessante dettaglio è la sinossi ufficiale: "La serie racconta l'epica storia d'amore tra i due personaggi, ormai drasticamente cambiato da un mondo che ha subìto una profonda trasformazione. Separati dalla distanza, da una forza inarrestabile e dai loro fantasmi passati, Rick e Michonne si ritrovano in un mondo nuovo, basato sulla guerra contri i morti... E anche contro i vivi. Riusciranno a trovare l'altro e se stessi in un posto e in una situazione completamente diversi da ciò a cui hanno assistito finora? Saranno nemici, amanti, vittime, vincitori? Senza l'un l'altro, sono davvero vivi?". Di certo non mancheranno le sorprese: come anticipato da Lesley-Ann Brandt (unita al cast nei panni di Pearl Thorne), l'ultimo episodio di The Walking Dead: Summit sarà scioccante... Speriamo che la storia si concluda nel migliore dei modi!

La data di pubblicazione dello spin-off è ancora ignota, ma la finestra d'uscita coincide col 2024.