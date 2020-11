The Walking Dead potrebbe svelare qualcosa sulla vita amorosa di Daryl molto presto

The Walking Dead finirà con la sua undicesima stagione e ancora niente è stato svelato sugli interessi amorosi di <>Daryl Dixon (Norman Reedus). Con soli 30 episodi al gran finale della serie esploreremo presto "altre dimensioni" del protagonista più misterioso, che ha trascorso dieci stagioni senza un chiaro interesse romantico.

The Walking Dead ha flirtato con potenziali accoppiamenti, Daryl e la migliore amica Carol (Melissa McBride), Daryl e la sfortunata contadina Beth (Emily Kinney), e Daryl e la sua cara compagna Connie (Lauren Ridloff), ma i fan ora vogliono sapere di più. Ciò potrebbe presto cambiare poiché lo spettacolo farà emergere un lato mai visto prima di Daryl.



"Senza entrare troppo in profondità, direi che Daryl e Carol hanno una delle relazioni più intime che abbiamo visto nello show", ha detto a Looper il produttore esecutivo della serie e chief content officer Scott Gimple quando gli è stato chiesto di una potenziale storia d'amore tra Daryl e Carol. "E poi per quanto riguarda Daryl e l'amore, non mi occupo di spoiler."



Gimple ha continuato: "Ma dirò che guarderemo ad altre dimensioni del personaggio di Daryl che non abbiamo mai visto prima nello show in arrivo molto presto. E sarà...non vedo l'ora di vedere le altre dimensioni di Daryl Dixon!".



A marzo, Reedus ha detto a Peter Travers di aver "sentito alcune voci" secondo cui The Walking Dead avrebbe affrontato la vita sessuale di Daryl (o la sua mancanza). In precedenza ha ammesso a The IMDb Show che vuole che la prima scena d'amore di Daryl sia "super imbarazzante", aggiungendo di una potenziale partner: "Penso che se la troverà, rimarrà con lei".

Se o quando accadrà una storia d'amore con chiunque possa essere, Reedus prevede che "sarà un grosso problema".



"Sono contento di averlo interpretato nel modo in cui lo abbiamo interpretato”, ha detto a TV Line nel luglio 2018. "Non penso che sia quel tipo di ragazzo. Penso che sia il tipo di ragazzo che quando lo fa, si innamorerà. E penso che interpretarlo in quella direzione sia meglio che avere un episodio o una scena in una cosa sola. Significa di più per lui. È sensibile".



Qualunque cosa accada in The Walking Dead, Daryl e Carol si metteranno in viaggio insieme in una serie di sequel spinoff creata da Gimple e dalla showrunner Angela Kang. Gimple ha accennato che altri personaggi sopravvissuti di The Walking Dead potrebbero unirsi a loro nel loro viaggio. Intanto negli episodi bonus della decima stagione vedremo anche una puntata interamente dedicata a Daryl quindi magari ne sapremo di più.

Lo spinoff senza titolo arriverà su AMC nel 2023.