The Walking Dead, svelata una scena con Daryl e Carol nei nuovi episodi della stagione 10

Dal 28 febbraio 2021 andranno in onda su AMC i sei episodi aggiuntivi della stagione 10 di The Walking Dead. Grazie a una lettura al tavolo virtuale con Norman Reedus e Melissa McBride abbiamo avuto una piccola anticipazione di una scena di uno degli episodi, intitolato Diverged.

La scena, naturalmente, ha per protagonisti Daryl e Carol, e l'episodio in questione è il numero 21, il quinto di quelli non ancora pubblicati. A quanto si apprende, Daryl è "ricoperto di fango, olio di motore e sangue", mentre Carol ha detriti e polvere sui vestiti e su tutto il corpo.

"Cosa diavolo ti è successo?" domanda quest'ultima, per sentirsi rispondere: "Volevo chiederti la stessa cosa". Quando Daryl riprende a parlare, Carol lo interrompe: "Non devi scusarti. Sto bene. Davvero."

A questo punto il personaggio di Norman Reedus dice "Volevo solo augurarti buona fortuna", e i due si allontanano in direzioni diverse, senza aggiungere altro.

La sinossi ufficiale di Diverged recita: "Daryl e Carol arrivano a un bivio e si dirigono verso strade separate. Entrando ciascuno nel proprio tipo di modalità di sopravvivenza, le sfide più facili diventano molto più difficili. I loro viaggi individuali saranno il punto di svolta necessario per riparare la loro amicizia o è la distanza tra loro è irrecuperabile?"

