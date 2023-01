The Walking Dead, svelate le finestre di lancio per gli spin-off su Daryl e Negan/Maggie!

Ci siamo appena lasciati alle spalle l'anno in cui The Walking Dead ha detto addio ai suoi fan dopo un decennio vissuto tra alti memorabili e (troppi) bassi: l'universo ideato da Robert Kirkman è però ancora vivo e vegeto almeno nelle idee di AMC, che ha voluto infatti dar via al 2023 mettendoci al corrente di qualche interessante novità.

Dopo averci mostrato una prima foto dal set dello spin-off su Daryl Dixon, infatti, l'emittente statunitense ha confermato che lo show in cui Norman Reedus tornerà a vestire i panni del suo personaggio andrà in onda nel corso di quest'anno, pur non specificando meglio il periodo (facile, comunque, prevedere che si tratterà quantomeno della seconda metà di 2023).

Più precise sono state invece le indicazioni per quanto riguarda The Walking Dead: Dead City, aka lo spin-off con protagonisti Negan e Maggie: per la serie si parla infatti di esordio il prossimo giugno, a far quindi da apripista agli show che arriveranno in seguito e tra i quali troveremo ovviamente anche lo spin-off su Rick e Michonne, la cui produzione dovrebbe prendere il via quest'anno per puntare a una release nel corso del 2024.

Insomma, le novità non mancheranno certo per i fan di The Walking Dead, ma saranno all'altezza delle aspettative? Staremo a vedere! Un nuovo poster-fan made dello spin-off su Daryl, intanto, ci ha mostrato il nostro eroe per le vie di Parigi.