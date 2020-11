The Walking Dead, svelate le guest star dei nuovi episodi bonus della decima stagione

AMC Networks ha confermato che tre guest star appariranno nei prossimi sei episodi bonus della decima stagione di The Walking Dead, che arriveranno nel febbraio 2021, come personaggi che potrebbero tornare anche nell'undicesima e ultima stagione in arrivo alla fine del prossimo anno.

Le nuove aggiunte sono Robert Patrick nei panni di Mays, un "sopravvissuto dall'aspetto rozzo" che sfida padre Gabriel (Seth Gilliam) sulla sua fede, Hilarie Burton Morgan come Lucille, la moglie malata terminale di Negan (Jeffrey Dean Morgan) e Okea Eme-Akwari nei panni di Elijah, il combattente mascherato che abbiamo visto con Maggie (Lauren Cohan) nell'episodio intitolato "Una morte certa".

Un comunicato stampa di AMC conferma le tre guest star si uniscono al cast "tra gli altri", alludendo a membri del cast non ancora rivelati che potrebbero apparire.

Un volto familiare che potrebbe tornare in questa stagione è Virgil (Kevin Carroll), l'unico sopravvissuto che ha incontrato Michonne (Danai Gurira) al culmine della Guerra dei Sussurratori. Dopo aver deciso di rimanere a Bloodsworth Island quando Michonne è partita per trovare Rick Grimes (Andrew Lincoln), Virgil è tornato a Oceanside prima di incontrare la scomparsa Connie (Lauren Ridloff).



I nuovi episodi faranno luce sul tempo trascorso da Maggie lontano da Alexandria, rivelando cosa è successo dopo che ha lasciato Hilltop con il figlio Hershel durante il salto temporale di sei anni nella stagione 9. Siddiq (Avi Nash) è stato il primo a spiegare che Maggie ha viaggiato "da qualche parte" con Georgie (Jayne Atkinson), aiutando il benefattore di Hilltop con una nuova comunità.



Questa rivelazione potrebbe segnare il ritorno di Georgie, così come dei suoi compagni di viaggio, i gemelli Hilda (Kim Ormiston) e Midge (Misty Ormiston). Il trio è apparso finora solo una volta nell'episodio della stagione 8 "La Chiave".



The Walking Dead aggiungerebbe un altro membro del cast se il figlio di otto anni Hershel di Maggie e Glenn (Steven Yeun) apparisse in questi episodi. Sono passati più di sette anni nell'universo da quando Baby Hershel è apparso l'ultima volta e sarebbe sicuramente interessante vederlo interagire con Judith.



"Ora che Maggie è tornata, scopriremo di più su cosa stava succedendo in quel periodo in cui era via", ha detto la showrunner Angela Kang a proposito degli anni di assenza di Maggie in un'intervista a ottobre. "Ha visto cose oscure per strada, e ovviamente spiegheremo chi è l’uomo con una maschera di metallo con lei, quali avventure hanno vissuto? Fa tutto parte della storia in corso, e guiderà una delle principali missioni che inizieremo a vedere svolgersi".



Kang ha aggiunto: "Ci porterà ad incontrare altri personaggi interessanti che entreranno in alcune delle altre principali trame della nostra serie in futuro".

The Walking Dead torna con nuovi episodi il 28 febbraio 2021 su AMC mentre in Italia debutterà l'1 Marzo su FOX in attesa dello sin-off con protagonisti Daryl e Carol, Jeffrey Dean Morgan ha parlato di un possibile spin-off su Negan.