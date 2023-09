The Walking Dead: svelati i titoli degli episodi dello spin-off Daryl Dixon

Daryl Dixon si trova in Francia e un nuovo capitolo sta per iniziare: il debutto del primo episodio dello spin-off di The Walking Dead ha emozionato i fan ma un'altra grande sorpresa è stata appena rivelata dall'account ufficiale della serie: i titoli della nuova miniserie sono online e molti di essi anticipano già qualcosa.

Come abbiamo già detto, il primo episodio dello spin-off di Daryl Dixon è online su YouTube e il suo titolo, L'ame Perdue si riferisce allo smarrimento di Daryl in Francia. Ecco i titoli di tutti gli episodi di The Walking Dead: Daryl Dixon:

L'ame Perdue; Aloutte; Paris sera toujours Paris; La Dame de fer; Deux Amours; Coming Home

Come possiamo leggere, dunque, tutti i titoli sono in francese eccetto il finale di stagione che potrebbe anticipare il ritorno di Daryl in America. La serie spin-off è già rinnovata per una seconda stagione che attualmente ha ripreso la produzione in Francia: questo dettaglio potrebbe entrare in conflitto con il titolo dell'ultimo episodio, suggerendo che in realtà Daryl sia ancora lontano dal suo rientro in America. A ogni modo possiamo già comprendere dai titoli degli episodi che il protagonista dovrà intraprendere un lunghissimo viaggio (passerà anche per Parigi) il cui primo capitolo ha già iniziato: il finale della prima puntata dello spin-off su Daryl Dixon, però, non ci da ancora le risposte che cerchiamo.