The Walking Dead, svelato il cast al completo dello spin-off su Daryl!

Con The Walking Dead ormai alle spalle, è tempo di pensare agli spin-off: la serie AMC tratta dai fumetti di Robert Kirkman ci ha lasciato in eredità una mole impressionante di storyline da poter sviluppare, a partire da quella di quel Daryl Dixon a cui, non a caso, sarà dedicato quella che è forse la serie più attesa tra quelle in arrivo.

Dopo averci mostrato i protagonisti Norman Reedus e Clémence Poésy in un recente poster dello spin-off su Daryl, la produzione ha dunque finalmente svelato l'intero cast che incontreremo nello show attualmente in produzione.

Gli attori che affiancheranno i già citati Reedus e Poésy saranno dunque Anne Charrier (The Last Deadly Mission) nel ruolo di Genet, Eriq Ebanouey (Fox Hunt) in quello Fallou, Laika Blanc Francard (My Night) come Sylvie, Romain Levi (The Tunnel) come Codron e Louis Puech Scigliuzzi nel ruolo di Laurent. Non ci sarà, invece, Melissa McBride, la cui Carol era inizialmente stata annunciata come co-protagonista dello show.

Quanti di questi attori avete già avuto modo di conoscere? Fatecelo sapere nei commenti! A loro, in ogni caso, spetterà l'arduo compito di non far rimpiangere uno show che, pur se con alti e bassi, ha saputo far affezionare milioni di fan nel corso di un decennio. Cast a parte, comunque, scopriamo insieme perché la serie su Daryl avrà solo 6 episodi.