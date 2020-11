The Walking Dead, svelato il destino dei protagonisti dopo il "finale" della stagione 10

Dopo la messa in onda dell'episodio 10x16, "Una morte certa", The Walking Dead si prepara a tornare nel 2021 con sei episodi bonus che amplieranno la storia della decima stagione, e di cui AMC ha diffuso una nuova anticipazione.

Come saprete, l'ultima puntata si è conclusa con un importante cliffhanger: Eugen, Yumiko, Ezekiel e Princess sono stati circondati da un folto gruppo di soldati armati mentre erano alla ricerca di Eugene e Stephanie.

Grazie ad un video pubblicato dal network, in cui vediamo i membri del cast Josh McDermitt, Eleanor Matsuura, Khary Payton e Paola Lázaro impegnati nella lettura del copione dell'episodio 10x18 ("Splinter"), scopriamo ora che Yumiko è stata portata via per un interrogatorio mentre il resto del gruppo è stato imprigionato all'interno di alcuni vagoni ferroviari.

Vi ricordiamo che il mese scorso AMC ha annunciato che The Walking Dead si concluderà ufficialmente con l'undicesima stagione che andrà in onda nel 2022. Il franchise zombie però continua ad espandersi e conta diversi spin-off come The Walking Dead: The World Beyond, Fear the Walking Dead e l'annunciato film cinematografico dedicato al Rick Grimes di Andrew Lincoln.

Per quanto riguarda la data di uscita degli episodi bonus, al momento l'unica certezza è che arriveranno nei primi mesi del 2021.



