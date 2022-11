The Walking Dead, svelato il finale alternativo della serie!

Il finale di The Walking Dead, una delle serie più longeve di sempre, è andato in onda domenica negli USA e da lunedì è disponibile sulla piattaforma Disney+. Una conclusione attesa dai fan, con l'episodio intitolato Rest in peace che ha chiuso definitivamente un arco narrativo iniziato nel 2010. Ma il finale alternativo?

Non proseguite nella lettura della news se non volete leggere spoiler su The Walking Dead.



Nell'ultimo episodio andato in onda - il regista Nicotero non l'ha ancora elaborato, come ha dichiarato in questi giorni - si vede il ritorno di Rick Grimes (Andrew Lincoln) e Michonne (Danai Gurira), con l'ultima scena in cui i loro figli, Judith Grimes (Cailey Fleming) e RJ Grimes (Antony Azor), che guardano al futuro. Tuttavia, pare che esista un finale diverso pensato per lo show e poi successivamente modificato.



L'episodio inizialmente si sarebbe concluso con un flash forward per la sequenza finale, addirittura girata e poi tagliata in fase di montaggio. Secondo quanto riporta Insider in queste ore, il finale originale compiva un salto temporale nel futuro, mostrando i figli di Rick, Michonne, Aron e Rosita alla ricerca di sopravvissuti, proprio come i loro genitori. Richiamando l'episodio pilota del 2010, le ultime battute dovevano essere pronunciate da RJ Grimes ad una radio, mentre chiede se qualcuno può sentire la sua voce.



Un finale certamente suggestivo. Cosa ne pensate? Avete preferito il finale definitivo o avreste preferito quello alternativo?

