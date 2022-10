The Walking Dead, svelato l'inizio delle riprese dello spin-off su Rick e Michonne!

All'inizio doveva essere una trilogia di film pensati per le sale cinematografiche, ma come saprete la storia di Rick Grimes di The Walking Dead proseguirà ancora sul piccolo schermo in una serie spin-off incentrata sulla coppia Rick e Michonne, che vedrà quindi il ritorno anche di Danai Gurira nel ruolo. Ecco quando avranno inizio le riprese!

Intervistata per un ampio profilo giornalistico su SELF in occasione dell'uscita di Black Panther: Wakanda Forever dei Marvel Studios, Gurira ha rivelato che le riprese di Rick & Michonne inizieranno a gennaio per una première che arriverà nel corso del 2023 su AMC e AMC+.

In precedenza, Gurira aveva descritto lo spin-off come una "miniserie di prestigio", che al Comic-Con è stato detto sarà composta da sei episodi. "Vi dobbiamo la conclusione della storia di Rick e Michonne", aveva detto Gurira al pubblico della convention. Richonne sarà anche una storia d'amore, ma lo showrunner Scott M. Gimple ha anticipato che la serie metterà in luce i lati più battaglieri della coppia, che dovrà ritrovarsi - e ritrovare se stessa - in un nuovo scenario all'interno dell'apocalisse zombie. Guerirà sarà anche showrunner dello spin-off, oltre che produttrice esecutiva e attrice.

"Ci ho lavorato molto, molto profondamente con Danai e con Andy, e continuiamo a lavorarci praticamente ogni giorno insieme ad alcuni veterani di Walking Dead e ad alcune nuove grandi voci", ha detto Gimple durante lo speciale Walking Dead Universe Preview lo scorso agosto. "È una storia d'amore epica, ma è una storia d'amore epica e anche folle".

Dopo che Rick è scomparso a bordo di un elicottero del CRM e Michonne si è imbarcata in una missione per ritrovarlo, Gimple ha osservato: "Si tratta di due persone che sono state rimaste separate per molto tempo. Hanno vissuto intere altre esistenze e devono ritrovare se stesse, per non parlare l'una dell'altra. E si spera che sia una cosa sconvolgente".

Qualche giorno fa, un'apparizione di Andrew Lincoln a Parigi aveva fatto sospettare qualcuno della presenza di Rick Grimes nell'altro spin-off su Daryl Dixon.