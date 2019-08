The Walking Dead: svelato un nuovo personaggio della stagione 10!

Niente riferimenti al fumetto, stavolta le carte in tavola sono della AMC: l’emittente che ha prodotto The Walking Dead ha deciso di inserire un personaggio nuovo di zecca nella prossima stagione, la decima della serie nata dalla penna di Robert Kirkman. Ma non sarà l’unico arrivo: anche il bisbiglio di un Sussurratore si sta facendo strada...

La kermesse del San Diego Comic-Con è da sempre garanzia di rivelazioni e stavolta è toccato a The Walking Dead con l’annuncio di Virgil, “un uomo molto intelligente e ricco di risorse che sta cercando di riportare a casa i suoi cari”, come si legge dall’account Twitter della serie.

Insieme a Kevin Carroll, l’attore che vestirà i panni di questo personaggio completamente inedito, comparirà anche Thora Birch, l’interprete della Sussurratrice Gamma. Conosciuti in madrepatria come Whisperers, la controparte televisiva è comparsa nella nona stagione con Alpha e Beta, i leader di questo gruppo senza regole in una guerra senza quartiere contro gli zombie.

Non è detto che Virgil e Gamma esordiranno con l’episodio pilota, ma c’è di più, dato che non sono esclusi annunci su altri personaggi ispirati al fumetto.

A tal proposito, la showrunner Angela Kang ha rilasciato dichiarazioni su Dante, un altro volto caro agli appassionati di questo universo narrativo: “Dante è un personaggio scaltro, un chiacchierone, sa essere affascinante, noioso e persino sconveniente, ma è una presenza interessante nel fumetto; nella versione televisiva avrà un taglio diverso rispetto all’originale e giocherà un ruolo fondamentale nelle vicende di Alexandria”.

Nell’attesa di poter vedere la nuova stagione è stato diffuso il trailer del secondo spin-off di the Walking Dead insieme ai dettagli della nuova produzione: e voi non morite nemmeno un po' dalla curiosità?