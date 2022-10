The Walking Dead: svelato finalmente il titolo dello spinoff su Daryl!

Pensato inizialmente per riportare Daryl e Carol in un sequel di The Walking Dead, assieme a quello su Negan e Maggie e su Rick e Michonne, lo spinoff con Norman Reedus era l'ultimo rimasto senza ancora un titolo. Ora ci viene svelato sullo sfondo inquietante della Tour Eiffel di Parigi, che farà da ambientazione.

Le prime recensioni sul finale di The Walking Dead non sono delle migliori. In generale, lamentano un grande paradosso: che dopo undici stagioni più che diluite, il finale di serie non si sarebbe potuto far attendere ancora; ma che dall’altro, la risoluzione del Commonwealth è stata alquanto frettolosa rispetto al ruolo cruciale che riveste nei fumetti. C’è la sensazione insomma, che questo finale ormai alle porte non suoni davvero come una fine, ma come un nuovo inizio.

Questo nonostante le promesse del Chief Content Officer Scott M. Gimple, che si occupa degli show derivativi, secondo cui il finale avrebbe puntato solo a chiudere la serie madre e non ad anticipare il resto. Ma ci sono ben tre sequel spinoff da portare avanti, che proprio ieri si sono mostrati in un trailer collettivo di The Walking Dead. E la tentazione, se non già la necessità di gettarne le basi, è forte. Fra i tre, quello su Daryl ha avuto vita più difficile.

Se Rick & Michonne è stato annunciato in ritardo sugli altri – ma sembra che il titolo sarà proprio questo – e quello su Negan e Maggie ambientato a New York ha cambiato dicitura da Isle of the Dead a Dead City, il terzo su Daryl ambientato in Europa (e in particolare in Francia) si è trasformato in uno show solista quando Melissa McBride ha abbandonato il progetto per stare accanto alla sua famiglia. Ora, proprio Reedus condivide un titolo autoevidente come quello su Rick e Michonne: semplicemente, Daryl Dixon, con tanto di sfondo parigino in un post via twitter che trovate in calce all’articolo.

Molto di come Daryl si ritroverà dall’altra parte dell’oceano dipenderà dagli ultimo otto episodi della serie madre: molti indizi sono arrivati nella nuova sigla estesa di The Walking Dead, creata appositamente per questa conclusione.