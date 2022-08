The Walking Dead: svelato il nuovo titolo dello spinoff con Maggie e Negan

The Walking Dead ha scelto il nuovo titolo per il suo spinoff con protagonisti Maggie e Negan. Precedentemente intitolato Isle of the Dead, lo spinoff di The Walking Dead con Lauren Cohan e Jeffrey Dean Morgan è stato ribattezzato The Walking Dead: Dead City, come riportato da Entertainment Weekly.

Isle of the Dead era solamente il titolo provvisorio, mentre Dead City sarà il nuovo nome del progetto spinoff. Lo sceneggiatore e co-produttore esecutivo di The Walking Dead, Eli Jorne, sarà lo showrunner di Dead City, con Scott M. Gimple a supervisionare la serie. Le star Lauren Cohan e Jeffrey Dean Morgan saranno i produttori esecutivi.

AMC ha annunciato ufficialmente Isle of the Dead a marzo, con la prima stagione di sei episodi prevista per il 2023. Dead City seguirà Maggie e Negan che viaggeranno insieme in una Manhattan post-apocalittica tagliata fuori dalla terraferma molto tempo prima. La città fatiscente sarà piena di morti e abitanti che renderanno New York City una città piena di pericoli e terrore.

"Eli ha creato un caotico, bellissimo e sudicio manicomio di morti per Negan, Maggie e i fan dello show desiderosi di scoprire un mondo invisibile e folle dell'universo TWD", ha detto Gimple quando AMC ha annunciato lo spinoff di The Walking Dead. "Lauren e Jeffrey sono sempre stati fantastici collaboratori e ora portiamo questa collaborazione a un livello superiore con una serie che porterà questi personaggi ai loro limiti con il mondo - e l'un l'altro. Tutti noi siamo entusiasti di portarti in una sfida nuova, una nuova epopea di TWD."