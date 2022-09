The Walking Dead, svelato il vero nome di Rick Grimes!

E se Rick Grimes non si chiamasse (o almeno non esattamente) Rick Grimes? Nel corso di undici stagioni abbiamo sentito chiamare il personaggio di Andrew Lincoln sempre nello stesso modo. Ma ora, a un passo dalla fine di The Walking Dead, solo ora scopriamo che le cose non stanno esattamente così.

Cresce l’attesa per gli ultimi otto episodi, ormai imminenti, che metteranno definitivamente la parola fine alla serie madre di The Walking Dead dopo più di un decennio: purtroppo le recensioni sono alquanto negative sul finale di The Walking Dead. Nel corso di quel decennio, salvo la sua scomparsa (sofferta) nelle ultime stagioni, Rick Grimes è stato il nome sulla bocca di tutti. Quasi una proprietà intellettuale da capitalizzare in ogni modo, compreso il più atteso dei sequel spinoff: ci sono novità sullo show di Rick e Michonne.

Come intuibile, modificare quella proprietà intellettuale anche solo di qualche lettera causerebbe non poco stupore negli spetattori. Come scoprire, appunto, che Rick è solo un diminutivo, cui si aggiunge il secondo nome puntato, comune oltreoceano. Nel caso di Rick, quel nome completo è Richard D. Grimes. Non sappiamo per cosa stia quella D. ma il nome in questione è stato rivelato in modo alquanto singolare e non all’interno della serie, come si potrebbe pensare.

La produzione ha infatti indetto un’asta in cui metterà in vendita, in vista del gran finale, oltre un centinaio di oggetti di scena usati nel corso delle stagioni. Fra questi è incluso l’album fotografico della Famiglia Grimes (Rick, Lori e Carl) che vediamo di sfuggita nella prima stagione, ma anche la lettera d’addio scritta da Carl al padre. Infine, la laurea di Rick in giustizia penale presso la Georgia Central University. È il documento di diploma a rivelare il nome completo del personaggio. Voi quanto paghereste per averlo? Ditecelo nei commenti!