The Walking Dead: qualcuno sta tenendo Rick Grimes prigioniero, Danai Gurira ne è certa

Michonne è diventata un personaggio fondamentale di The Walking Dead, soprattutto dopo la scomparsa di Rick. Riguardo a quest'ultimo Danai Gurira è sicura che non si sia allontanato senza motivo.

"Il Rick che lei conosce e ama non starebbe lontano così a lungo senza che ciò avvenisse contro la sua volontà, lei lo sa nella sua mente" ha dichiarato Gurira in un'intervista per TheWrap, parlando della nuova scoperta effettuata da Michonne.

La guerriera armata di katana ha infatti trovato indizi fondamentali che le hanno confermato quello che dentro di lei era solo un presentimento: il suo compagno è ancora vivo. Fino alla tredicesima puntata della decima stagione, Michonne non aveva infatti motivo di pensare che Rick non fosse morto nell'esplosione del ponte, ma con la nuova scoperta non c'è dubbio che sia stato qualcuno o qualcosa ad aver trattenuto l'ex poliziotto interpretato da Andrew Lincoln dal tornare dalla propria famiglia. In effetti ciò che sostiene Gurira è perfettamente plausibile, dato che non sarebbe nell'indole di Rick abbandonare tutti e ricostruirsi una vita altrove.

È probabile che sia il CRM a tenerlo in ostaggio, anche se fin'ora l'organizzazione militare è apparsa sempre molto misteriosa e non sappiamo esattamente da quale scopo siano guidate le persone che ne fanno parte. Ne sapremo di più con i film di TWD. Alla domanda riguardante il coinvolgimento di Michonne in questi progetti Gurira ha risposto: "Staremo a vedere. Ma quello di Michonne è stato davvero un addio molto aperto. Se ne va con un compito da portare a termine, e se ne va con in mente il piano di ritrovare l'uomo che non era mai stata sicura fosse morto. Quindi la questione è decisamente aperta. Vedremo come andrà a finire".

Nel frattempo i fan attendono il ritorno di Maggie nella serie televisiva, ritorno che potrebbe avvenire con qualche sorpresa.