The Walking Dead: The Ones Who Live e le altre: le serie più attese del 2024

Il 2023 è stato un anno molto ricco dal punto di vista delle serie televisive, con successi come One Piece e Gen V che hanno condito quest'ultima parte dell'anno. Tuttavia, il 2024 promette di essere altrettanto spettacolare con l'arrivo di alcune delle novità più attese dai fan. Possiamo citare tra queste il nuovo spin-off di The Walking Dead.

Per cominciare questa carrellata delle 10 serie televisive più attese del prossimo anno, parliamo di The Regime. Interpretata da Kate Winslet, Matthias Schoenaerts, Hugh Grant e Andrea Riseborough, la serie (precedentemente intitolata The Palace) è diventata rapidamente una delle serie più attese del 2024. L'imminente miniserie segue la caduta, durata un anno, di un regime autoritario fittizio. The Regime dovrebbe essere composta da sei episodi e uscirà nella primavera del 2024 su HBO.

Come non parlare quindi di Creature Commandos, la prima serie del nuovo DC Universe di James Gunn. Questa serie di animazione per adulti è basata su personaggi dell'universo DC. Creature Commandos è ambientata durante la Seconda Guerra Mondiale e segue la squadra di superuomini militari che ne è protagonista.

Con la star di Guardiani della Galassia, Sean Gunn, che interpreta due personaggi - G.I. Robot e Weasel - e Maria Bakalova che interpreta la principessa Ilana Rostovic, i fan sono più che entusiasti di questa nuova serie, dato che dà finalmente spazio ad alcuni dei personaggi meno noti della DC. Inoltre, Steve Agee riprenderà il suo ruolo di John Economos da Peacemaker. Creature Commandos uscirà nel 2024 sulla piattaforma di streaming Max.

The Sympathizer. Basata sull'acclamato romanzo omonimo del 2015 di Viet Thanh Nguyen, The Sympathizer è una commedia nera che racconta la storia del Capitano, un nordvietnamita arruolato nell'esercito del Vietnam del Sud. Dopo essere stato costretto a fuggire dagli Stati Uniti, inizia a vivere in una comunità di rifugiati del Vietnam del Sud. Diviso tra la sua lealtà e la sua nuova vita, continua nel suo lavoro di spia della comunità. La serie, prodotta da A24 e con protagonista un camaleontico Robert Downey Jr., sarà disponibile in streaming su Max. La regia è di Park Chan-wook.

L'avevamo già inclusa tra le serie Star Wars attese nel 2024, The Acolyte è ambientata in un periodo che non è ancora stato rappresentato nel franchise di Star Wars. L'imminente mystery thriller si svolge durante l'epoca dell'Alta Repubblica, l'età d'oro dei Jedi. Inoltre, la serie seguirà una giovane padawan che si riunisce al suo maestro Jedi per indagare su una serie di crimini. The Acolyte sarà disponibile in streaming su Disney Plus.

Mary & George. Dopo il recente successo e la fama ottenuti grazie al ruolo del Principe Henry nel popolare film Red, White & Royal Blue, Nicholas Galitzine fa il suo ritorno nel dramma in costume con la miniserie Mary & George. Con Julianne Moore nel ruolo di Mary Villiers e Nicholas Galitzine in quello di George Villiers, la miniserie drammatica si preannuncia un'esperienza indimenticabile. La serie seguirà il folle complotto per uccidere Re Giacomo I, da parte del suo amante George Villiers. Mary & George arriverà su Sky nel 2024.

Il problema dei 3 corpi. Dai creatori di Game of Thrones arriva un emozionante dramma fantascientifico. La serie segue un'astrofisica, Ye Wenjie, che ha assistito alla morte del padre durante la rivoluzione cinese. Grazie al suo background scientifico, viene arruolata in una base radar segreta nella Cina remota. Tuttavia, le scelte che compie negli anni '60 riecheggiano nel tempo e nello spazio e costringono gli scienziati dei giorni nostri ad affrontare una grande minaccia per l'umanità. La serie uscirà il 21 marzo 2024 su Netflix.

The Walking Dead: The Ones Who Live. Con l'espansione dell'universo di The Walking Dead nel corso degli anni, il franchise ha dato vita a diversi spin-off, tra cui l'appena terminata Fear the Walking Dead, Tales of the Walking Dead, Dead City e Daryl Dixon. Il nuovo spin-off, The Ones Who Live, che debutterà nel 2024, esplorerà ulteriormente questo universo. Con Andrew Lincoln e Danai Gurira che riprenderanno i loro ruoli di Rick e Michonne, la serie dovrebbe continuare la storia d'amore tra i due.

The Penguin. Dopo il successo di The Batman di Matt Reeves, uscito lo scorso anno, il regista torna con una serie spin-off basata sul personaggio del Pinguino, interpretato da Colin Farrell. La serie approfondirà il personaggio, esplorando il suo passato oscuro e la sua ascesa al potere a Gotham. La messa in onda di The Penguin è prevista per la seconda parte del 2024 su Max.

Avatar: The Last Airbender. Un reboot della popolare serie animata di Nickelodeon era atteso da anni dai fan. Dopo il film live-action, ampiamente criticato, l'imminente serie live-action ha evidentemente una grande responsabilità. Come previsto, la serie segue Aang e i suoi amici nel loro viaggio per unificare le Quattro Nazioni. Avatar: The Last Airbender uscirà il 22 febbraio 2024 su Netflix.

Charlie Cox farà il suo ritorno nel MCU con Daredevil Born Again. L'imminente serie vietata ai minori seguirà l'avvocato e vigilante Matt Murdock e approfondirà la sua doppia vita. Finalmente il tanto atteso ritorno di Daredevil è quasi arrivato. La serie avrà un totale di 18 episodi e sarà disponibile in streaming su Disney Plus.