The Walking Dead: The Ones Who Live, come finisce il primo episodio?

Il primo episodio di The Walking Dead: The Ones Who Live ha segnato il ritorno di Rick Grimes all’interno della narrazione del franchise, raccontando gli anni passati lontani da Michonne. Il finale della puntata segna l’inizio di un nuovo arco narrativo, mettendo di nuovo uno di fronte all’altro i due protagonisti della saga.

Dopo aver riportato la spiegazione di cosa fosse succcesso a Rick prima di The Walking Dead: The Ones Who Live, torniamo ad occuparci della prima puntata del nuovo spin off della serie tratta dai fumetti di Robert Kirkman per capire come l’episodio sia finito e come lo script ha raccontato il nuovo incontro tra i due innamorati.

Nel presente della narrazione Rick è su un elicottero militare insieme ad Okafor che viene colpito ed ucciso prima dell’abbattimento del mezzo nel pieno di un attacco. Il protagonista avvisa via radio la base prima che altri colpi riescano a decimare la truppa.

Una donna con una spada ed un elmetto si avvicina ai soldati tagliando loro la gola. Rick prende la pistola ma la guerriera gliela toglie con un calcio e si prepara a colpire con la spada. L’attacco viene deviato dall’uomo e il combattimento finisce con la lama puntata alla gola di Rick. A quel punto la donna toglie l’elmetto al soldato, rivelando la faccia dell’uomo che aveva perso otto anni prima. Rick Grimes e Michonne sono finalmente di nuovo uno davanti all’altra.

In attesa di scoprire come proseguirà la storia tra i due nelle prossime puntate, vi lasciamo a tutti gli easter egg del primo episodio di The Walking Dead: The Ones Who Live.