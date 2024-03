The Walking Dead: The Ones Who Live, come finisce il terzo episodio dello spin-off?

The Ones Who Live è la dimostrazione di quanto, ancora oggi dopo più di dieci anni, un franchise come quello di The Walking Dead riesca ancora a tenersi in piedi. Non si può dire che il tutto non abbia spesso mostrato segni di cedimento che spesso ne hanno minato la credibilità, ma di certo non sono molte le produzioni che durano così tanto oggi.

Ecco quindi che, mentre vi invitiamo a leggere la nostra recensione di The Walking Dead 11, oltre oceano prosegue la messa in onda di The Ones Who Live.

Lo spin-off intento a raccontare gli eventi che stanno attualmente vivendo Rick e Michonne, i due personaggi principali della serie madre, è infatti ormai entrato nel vivo essendo giunto a metà della prima stagione.

Quindi, mentre tutti ancora si chiedono quale sarà il destino del vice sceriffo e della sua compagna, attualmente sappiamo solo una cosa: la loro corsa verso la libertà è appena cominciata.

Si perché il terzo episodio si conclude facendoci presagire esattamente questo. L'iniziativa del personaggio interpretato da Danai Gurira, di gettarsi da un elicottero in volo portando con sé anche un Rick Grimes decisamente titubante, porterà a conseguenze che possiamo solo immaginare.

Ma in tutto questo siamo sicuri di una cosa: la pericolosa CRM non lascerà correre e ci potrebbero essere dei morti, o conoscendo l'universo in cui tutto si svolge, probabilmente più di una.

Non ci resta che aspettare la messa in onda dei prossimi episodi per saperne di più su quello che hanno in mente gli scrittori dello show.