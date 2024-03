The Walking Dead: The Ones Who Live, come finisce il quarto episodio dello spin-off?

Rick e Michonne sono stati separati per tanto tempo, e come sempre accade in questi casi l'attesissima reunion non è mai solo rose e fiori: l'amore tra i due c'è ed è forte, ma le loro esperienze sono diverse e, come il quarto episodio di The Walking Dead: The Ones Who Live ci ricorda, c'è bisogno di un confronto.

Confronto che avviene (e che era assolutamente necessario secondo Danai Gurira) in un edificio nel quale i nostri si rifugiano dopo la caduta del loro elicottero: qui Rick manifesta la sua intenzione di segnalare la loro posizione al CRM, in modo che possano rintracciarli e costringerli a tornare indietro.

Un'idea che non va particolarmente a genio a Michonne, che ha rischiato la vita per cercare Rick al solo scopo di riportarlo a casa: la discussione tra i due si fa a questo punto tesa e in alcuni momenti persino feroce, con il personaggio di Andrew Lincoln che si dice convinto di poter cambiare il CRM dall'interno e, soprattutto, di dover lasciar andare via la donna che ama.

Secondo Rick, infatti, è di loro due insieme che Jadis ha paura, poiché li crede capaci di fare praticamente qualunque cosa: una spiegazione che continua a non convincere Michonne, che accusa Rick di esser diventato una persona che lei stenta a riconoscere. Tra alti e bassi, comunque, i due finiscono a letto, dopodiché lo scontro riprende acceso quanto e più di prima.

A far pendere il tutto dal lato di Michonne ci sono due elementi: la scoperta di trovarsi negli edifici appartenuti alla comunità di Greenwood, che sperava di ricostruire una società sana grazie alla fiducia nel progresso, e il ricordo di Carl, che secondo il personaggio di Danai Gurira non avrebbe certo voluto vedere suo padre dire addio a tutto ciò che ama e a tutto ciò in cui crede.

Nel fuggire dall'edificio che crolla sotto i colpi del CRM, Rick e Michonne saltano dunque su un'automobile ibrida con ancora del carburante nel serbatoio: Rick sembra aver deciso di rischiare, mettendo almeno momentaneamente a tacere la paura di mettere in pericolo la donna che ama e che, come Michonne stessa gli ricorda, ha paura solo quando non è con lui. Si torna a casa (forse).

