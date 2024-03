The Walking Dead: The Ones Who Live, come finisce il quinto e penultimo episodio?

La prima stagione di The Walking Dead: The Ones Who Live sta per giungere al capolinea: l'incontro tanto atteso tra Rick e Michonne è ormai avvenuto, ma i due eterni innamorati sono chiamati a superare un bel po' di ostacoli prima di poter ritrovare (forse) un po' di serenità. Come si conclude, insomma, questo penultimo episodio?

Com'era facile intuire dal finale del quarto episodio di The Walking Dead: The Ones Who Live, Rick e Michonne sono ancora in fuga a bordo del loro veicolo di fortuna: prima, però, c'è spazio per i ricordi di Jadis (pardon, Anne!), che tramite un flashback ci raccontano della storia d'amore tra la nostra e padre Gabriel.

All'epoca di Alexandria, Anne collaborava già in segreto con il CRM e il cadavere di Gabriel avrebbe rappresentato per lei la chiave per l'ammissione definitiva: la futura Jadis fallì però nel suo intento, riuscendo in seguito comunque a riparare catturando Rick e consegnandolo al gruppo militare... Non senza, però, incontrare in gran segreto proprio Gabriel di tanto in tanto!

Fu durante il loro ultimo incontro che quest'ultimo rivelò a Jadis il piano di Rick per sposare Michonne, consegnandole anche l'anello che il personaggio di Andrew Lincoln avrebbe voluto donare alla sua amata: i due, comunque, finirono per scontrarsi un'ultima volta prima di dirsi addio.

Tornando al presente, Jadis riesce a seguire le tracce di Rick e Michonne: quando i due, appena svegli, se la trovano davanti prende il via una violenta colluttazione, con la fu Anne che fugge via ferita. La nostra si imbatte però in dei sopravvissuti che già in precedenza hanno provato a derubare i nostri due eroi in fuga: Jadis, promettendo loro l'ammissione nel CRM, li convince quindi ad aiutarla a tendere una trappola ai suoi due inseguiti/inseguitori.

Inutile dire che i tre malcapitati durano ben poco contro Rick e Michonne, che li mettono fuori gioco in pochi istanti: giusto in tempo per un ultimo monologo di Jadis, prima che quest'ultima venga attaccata dai suoi tre ex-alleati già rialzatisi nelle vesti di non-morti! In punto di morte, Jadis consegna a Rick l'anello e spiega a quest'ultimo dove trovare i dossier del CRM su Alexandria, in modo da poterli distruggere.

Michonne, però, ha già un'idea diversa: reintrodursi nel CRM, scoprirne i segreti più nascosti e indurre il popolo della Repubblica Civica alla ribellione! Riusciranno i nostri eroi? Lo scopriremo solo tra qualche tempo! Una nota lieta, in ogni caso: sulla via del ritorno al CRM, Rick trova finalmente il tempo di chiedere ufficialmente a Michonne di sposarlo. Il lieto fine si avvicina? Incrociamo le dita!

