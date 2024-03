The Walking Dead: The Ones Who Live, come finisce il secondo episodio dello spin-off?

The Walking Dead: The Ones Who Live ci ha permesso finalmente di riunirci a due dei protagonisti più amati della serie madre: Rick e Michonne sono finalmente tornati, ma c'è ovviamente ancora da capire se i due riusciranno a incontrarsi nuovamente dopo essersi separati un po' di stagioni fa: il secondo episodio avrà risposto a questa domanda?

Forte dei clamorosi risultati registrati dalla premiere di The Walking Dead: The Ones Who Live, l'episodio che ha fatto il suo esordio la scorsa notte su AMC ci ha regalato, proprio sul finale, il momento che tutti attendevamo da anni: Michonne e Rick si sono ritrovati, ma non prima che il personaggio di Danai Gurira rischiasse di uccidere l'uomo che ama!

Il secondo episodio della serie ci ha infatti mostrato dalla prospettiva di Michonne gli eventi intercorsi tra la sua partenza e il presente dello show: abbiamo quindi visto la nostra incontrare Aiden, Bailey e Nat, lasciati indietro dal CRM, ma anche dire addio ai primi due dopo la loro morte e finire per trovare rifugio insieme a Nat in condizioni critiche dopo esser stati bombardati da un elicottero dell'organizzazione militare stessa.

È proprio a questo punto che avviene ciò che tutti attendevamo: Michonne e Nat vedono un elicottero del CRM avvicinarsi e lo abbattono, aspettandosi di trovarci dentro i loro antagonisti... Solo per ritrovarsi davanti, invece, un Rick Grimes fortunatamente ancora vivo! I due possono finalmente scambiarsi un bacio per il quale abbiamo atteso anni, il tutto mentre il buon Rick giura alla sua amata, qualora ce ne fosse bisogno, di non far parte del CRM.