The Walking Dead: The Ones Who Live, come hanno reagito i fan al ritorno di Rick?

Finalmente è uscito il nuovo trailer di The Walking Dead: The Ones Who Live, e le reazioni del fandom della serie non si sono fatte attendere. I fan, dopo una lunghissima attesa, si sono scatenati sui social, con manifestazioni di entusiasmo e di gioia.

In The Walking Dead: The Ones Who Live, uno degli show più attesi del 2024, verrà ripresa la storia di Rick Grimes (Andrew Linclon) e Michonne (Danai Gurira), rimossa dalla serie principale nel 2018 con l'uscita di LInclon dallo show, seguito poco dopo da Gurira. Nonostante questo, The Walking Dead ha mantenuto in qualche modo viva la storia di questi due personaggi, facendo sperare i fan in un loro ritorno. Proprio il finale della serie ha creato le premesse di The Ones Who Live, dove assisteremo al ritorno della potente storia d'amore tra Rick e Michonne, impegnati a lottare sia contro i vivi che contro i morti.

Le reazioni dei fan sono molto varie, ma prevale sempre l'entusiasmo. Molti sottolineano quanto l'attesa sia stata lunga, forse anche troppo: su social come X fioccano i "FINALMENTE" e i "SIAMO TORNATI". Alcuni avevano addirittura perso le speranze e non credevano che sarebbero tornati a vedere un nuovo prodotto targato The Walking Dead, come un utente di X che scrive: "Dannazione. Verrò di nuovo risucchiato nel "The Walking Dead?". Poi c'è chi è entuasiasta del ritorno della loro ship preferita e non vedono l'ora di vedere l'amore tra Rick e Michonne sullo schermo, e chi è molto contento di rivedere i propri attori preferiti, in particolare Andrew Lincoln. Ma c'è anche chi pensa al proseguo della serie principale: "Adesso iniziate la dodicesima stagione"" supplica un fan in un tweet.