The Walking Dead: The Ones Who Live, cosa sappiamo sulla stagione 2

The Walking dead: The ones who live è già da record, e molti fan della serie si stanno chiedendo se verrà mai realizzata una seconda stagione.

La serie è ancora in corso e potrebbe essere presto per ipotizzare una seconda stagione. Quel che sappiamo è che al momento niente è stato confermato, né una seconda tranche di episodi e né una conclusione definitiva. The Walking Dead: The ones who live fu annunciata come una mini-serie di 6 episodi autoconclusiva, ma Entertainment Weekly riporto durante il San-Diego comic-con panel che “Questi sei episodi non saranno una serie limitata, ma piuttosto la prima stagione di una serie continuativa con protagonista il duo.”

Opinioni contrastanti dagli attori sono arrivate in precedenza, Danai Gurira (interprete di Michonne) disse che la serie “avrebbe completato la storia di Rick e Michonne”, mentre Andrew Lincoln (interprete di Rick) dichiarò “Mi piace pensare che esista come una cosa a sé, ma con 3 punti di sospensione dopo”. Rimane aperta l’ipotesi di Scott Gimple (showrunner) per un maxi crossover con tutti gli altri spin-off di The Walking Dead: “Sì, questa storia [The Ones Who Live] può potenzialmente confluire in altre storie - e certamente le mie speranze e i miei sogni generali sono di mettere tutto insieme a un certo punto. Sia temporaneamente, sia su una base più a lungo termine.”

Se volete approfondire, qui potrete leggere tutti gli easter egg presenti nel primo episodio di The Walking dead: The ones who live.