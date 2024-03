The Walking Dead: The Ones Who Live, Danai Gurira mette in guardia i fan di 'Richonne'

In una nuova intervista con TVLine, i due protagonisti di The Walking Dead: The Ones Who Live hanno preparato i fan all’inevitabile conflitto tra i due che prenderà scena nel prosieguo della serie spin off dedicata al loro nuovo incontro. In particolare, l’attrice di Michonne ha spiegato come le incomprensioni siano pronte a scoppiare in altro.

Dopo aver parlato di cosa fosse successo a Rick prima dei fatti raccontati in The Walking Dead: The Ones Who Live, torniamo ad occuparci del nuovo prodotto dedicato all’universo adattato dai fumetti di Robert Kirkman per riportare le parole di Danai Gurira e Andrew Lincoln, interpreti rispettivamente di Michonne e Rick a proposito del fatto che tra i due protagonisti non tutto sarà rose e fiori.

Durante un'intervista con TvLine e spiegando il finale del terzo episodio, l’attrice ha rivelato: “Non siamo felici. Sembra quasi che finiremo per ucciderci l’un l’altro".

A quel punto Lincoln interviene dando un senso al finale dell’episodio: “C’è una ripresa dei due che cascano nell’acqua. Una scena veloce”.

La narrazione dello show ha dunque deciso di giocare su nuovi conflitti che metteranno a dura prova il rapporto e la fiducia che i due personaggi provano per l’altro, aggiungendo pepe ad una storia che cerca di mantenere ancora una volta gli spettatori sul filo del rasoio.

