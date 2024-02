The Walking Dead: The Ones Who Live, QUEL personaggio voleva restare: 'Speravo nel wow'

The Ones Who Live è tutto ciò che i fan irriducibili di The Walking Dead stavano aspettando da ormai molti, forse troppi anni. Si tratta infatti dello spin-off che ha l'arduo compito di raccontare che cosa sia successo a Rick Grimes durante tutti gli anni in cui non è potuto rimanere accanto alla sua comunità nella serie madre.

Prima di proseguire vi chiediamo: avete visto come finisce la 1x01 di The Ones Who Live? In tal caso, sappiate che di seguito parleremo di un personaggio in particolare che ha avuto un ruolo cruciale nel corso dell'ultimo episodio, e lo avrà anche in futuro.

Stiamo parlando di Okafor, il temibile sergente della CRM che da prima sembra proteggere, ma poi ricatta il protagonista dello show, interpretato ancora una volta dal mitico Andrew Lincoln.

Ecco, ComicBook.com ha avuto modo di intervistare colui che da il volto all'antagonista del vice sceriffo, Craig Tate, per discutere del suo ruolo all'interno della serie e di cosa ne pensa della sua uscita di scena.

"Era previsto già dalla sceneggiatura iniziale, ma dentro di me c'era sempre una vocina che diceva tipo: 'Forse c'è speranza, forse se mi comporto bene non gireremo quella scena. Ma invece niente, alla fine ho dovuto congedarmi", ha detto l'attore.

Di certo però questo ruolo, seppur breve, ha dato modo al pubblico di conoscere molti retroscena che fino ad ora erano lasciati solo alla fantasia degli spettatori.

"Scott Gimple riesce a dare il massimo quando si mette a scrivere le sceneggiature. Poi una volta che abbiamo trovato il regista giusto è stato facile, Scott era sempre lì a controllare che tutto funzionasse al meglio".

Voi che ne pensate di The Ones Who Live? Fatecelo sapere con un commento!