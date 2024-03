The Walking Dead: The Ones Who Live, quando è ambientata la serie su Rick?

Tra i numerosi spin-off di The Walking Dead, uno di quelli più attesi di sempre è senza dubbio il sesto. The Walking Dead: The Ones Who Live sancisce il ritorno della coppia Rick Grimes - Michonne Hawthorne, costretti a separarsi nel corso della nona stagione della serie principale. Attenzione, da questo momento seguiranno spoiler

Lo scorso 25 febbraio, la serie televisiva creata da Scott M. Gimple ha esordito negli Stati Uniti sui canali AMC e AMC+. La prèmiere statunitense di The Walking Dead: The Ones Who Live ha riscosso un grande successo di pubblico e, insieme al secondo episodio (uscito il 3 marzo), ha potuto rispondere a qualcuna delle numerose domande che l'operazione portava con sé sin dal suo primo annuncio, nel 2022. Una di queste riguarda senza ombra di dubbio la collocazione temporale dello spin-off.

Contrariamente a Dead City e a Daryl Dixon, The Walking Dead: The Ones Who Live chiarisce dal primo istante il problema legato alla timeline. Il primo episodio dello show è dedicato interamente alla figura di Rick Grimes e informa subito gli spettatori che gli eventi narrati avranno luogo "cinque anni dopo il ponte", per poi coprire un lasso temporale non specificato. Stessa cosa accade nel secondo episodio, incentrato stavolta sul personaggio di Michonne: in questo caso gli avvenimenti raccontati iniziano "sei anni dopo il ponte", procedendo da quel punto in poi.

Per chi non lo sapesse, la separazione tra i due fu causata proprio dall'esplosione di un ponte, avvenuta nel corso della nona stagione di The Walking Dead. A quel punto, gli spettatori hanno assistito ad un salto temporale di 6 anni: da quel momento in poi, la serie andò avanti senza il personaggio di Rick Grimes (la cui sorte viene chiarita appunto nel più recente spin-off) per altri 57 episodi, concludendosi poi con la stagione 11.

Di conseguenza, l'inizio di The Walking Dead: The Ones Who Live corrisponderebbe indicativamente a quest'ultimo salto temporale, procedendo parallelamente agli avvenimenti narrati tra la stagione 9 e la stagione 11 di The Walking Dead. Anche se non ci sono ancora certezze in merito, vi lasciamo a quel che sappiamo a proposito dell'arrivo di The Walking Dead: The Ones Who Live in Italia.