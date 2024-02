The Walking Dead: The Ones Who Live, quando esce in Italia la serie con Rick?

Il debutto statunitense del sesto spin-off di The Walking Dead era stato preceduto qualche tempo fa dal trailer finale di The Walking Dead: The Ones Who Live. La serie creata da Scott M. Gimple, Danai Gurira e Andrew Lincoln ha esordito su AMC e AMC+ il 25 febbraio 2024. Ma quando arriverà in Italia?

Niente date ufficiali, per il momento. Quel che sappiamo è che la serie sarà probabilmente distribuita su Disney+. The Walking Dead: The Ones Who Live è composta da sei episodi (almeno negli USA usciranno a cadenza settimanale fino al 31 marzo, data fissata per il finale di stagione) ed ha al centro la coppia Rick Grimes e Michonne Hawthorne. I due si erano separati nella nona stagione di The Walking Dead, quando Rick era rimasto coinvolto nell’esplosione di un ponte. Creduto morto da tutti, ma non da Michonne, era stato in realtà portato via da un elicottero della CRM.

La nuova serie riprende la storia dei due laddove si era interrotta, svelando finalmente che cosa sia accaduto a Rick e mostrando Michonne intenta a ricongiungersi con l’uomo che ama. Il primo incontro tra Rick e Michonne risale alla terza stagione della serie principale: il legame tra i due cresce in maniera graduale fino alla rivelazione ufficiale della loro relazione, uno dei momenti salienti della sesta stagione. Con il nuovo spin-off avremo modo di vedere se questo amore riuscirà a resistere alle sfide esterne e, soprattutto, in che maniera le dinamiche tra i due personaggi si modificheranno rispetto al passato. Come emerge dalle dichiarazioni di Andrew Lincoln e Danai Gurira a proposito di The Walking Dead: The Ones Who Live, la serie promette grandi emozioni e colpi di scena.

I due attori, oltre ad interpretare i ruoli principali nello show, ne sono anche produttori esecutivi. Danai Gurira è anche sceneggiatrice, a fianco dello showrunner Scott M. Gimple. Il progetto era stato annunciato nel 2022 in occasione del Comic-Con di San Diego, dopo una serie di cambiamenti in corsa (primo tra tutti il titolo, che riprende una battuta ricorrente in The Walking Dead). Adesso che la serie è finalmente pronta per essere donata al pubblico, restiamo in attesa di sapere quando sarà il nostro turno.