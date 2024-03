The Walking Dead, The Ones Who Live da record! I risultati della premiere

The Walking Dead da record: nonostante siano passati più di dieci anni, uno dei franchise più noti del mondo fa ancora numeri da capogiro. Infatti The Walking Dead: The Ones Who Live è stata vista da ben 3 milioni di persone dopo solo tre giorni dall'uscita.

Questi dati la rendono la notte di premiere con più pubblico in assoluto per una nuova serie AMC in sei anni: l'ultima volta che si sono registrati questi numeri è stato per la premiere di The Terror nel 2018. Il primo episodio di The Walking Dead: The Ones Who Live è andato molto bene anche sul fronte dello streaming, diventando subito l'episodio più visto di sempre su AMC+. Non abbiamo numeri precisi su quest'aspetto, ma AMC ha dichiarato che le visualizzazioni streaming dello show hanno già surclassato quelle del resto degli show sulla piattaforma. Sapete già quando uscirò in Italia The Walking Dead: The Ones Who Live?

Nonostante l'audience di The Walking Dead abbia subito un lieve calo negli ultimi cinque anni, questi numeri dimostrano che esiste ancora un pubblico molto dedito al franchise. The Walking Dead: The Ones Who Live è il sesto spinoff dell'universo TWD, con protagonisti Andrew Lincoln e Danai Gurira. Lo show parla della storia d'amore tra Rick e Michonne, tenuti lontani dalla distanza, da un potere inarrestabile e dal loro passato. I due vengono trascinati in un altro mondo, che si basa non solo sulla guerra contro i morti, ma anche su quella contro i vivi. Rick e Michonne riusciranno a ritrovarsi e a capire chi erano in una situazione e in un luogo diversi da quelli che hanno conosciuto prima? Sono nemici? Amanti? Vittime? Vincitori? Senza l'altro, sono ancora vivi o scopriranno di essere anche loro dei Walking Dead? Qui potete trovare il teaser di The Walking Dead: The Ones Who Live.