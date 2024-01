The Walking Dead: The Ones Who Live, Rick e Michonne si cercano nell'ultimo trailer

L'universo di The Walking Dead sta per espandersi con quella che resta forse la più attesa tra le sue serie spin-off: The Ones Who Live riporterà in scena Rick e Michonne, i due protagonisti dello show principale il cui futuro risultava più incerto e sui quali c'era il maggior numero di domande da porsi. Ma che indicazioni ci dà il nuovo trailer?

Anticipato dall'esultanza dei fan per il ritorno di quel Rick Grimes dato per disperso durante The Walking Dead, il trailer che arriva ad accompagnarci verso l'uscita della serie il prossimo 25 febbraio ci mostra forse lo spaccato più dettagliato della vita del personaggio di Andrew Lincoln post-salvataggio/rapimento, e ciò che vediamo non è particolarmente rassicurante.

Rick sta bene, ma la sua vita sembra nelle mani di quella che ha tutta l'aria di essere un'organizzazione militare sulla falsariga di quelle che abbiamo incontrato anche in The Last of Us (tra mondi post-apocalittici ci si intende, d'altronde), il tutto mentre una Michonne sempre più disperata va alla ricerca del suo compagno senza arrendersi neanche per un'istante.

La mancanza che entrambi sembrano avvertire per l'altro si fa più che mai concreta in questo nuovo trailer nel quale facciamo anche la conoscenza del personaggio interpretato da Terry O'Quinn, indimenticato John Locke di Lost. Cosa ve ne pare? Fatecelo sapere nei commenti!