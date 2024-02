The Walking Dead: The Ones Who Live, Rick e Michonne di nuovo insieme nel final trailer

AMC ha diffuso in streaming il final trailer di The Walking Dead: The Ones Who Live, il nuovissimo spin-off della saga televisiva che vedrà protagonisti Andrew Lincoln e Danai Gurira, che tornano a interpretare rispettivamente i personaggi di Rick Grimes e Michonne, che si erano dovuti separare nel corso della serie principale. Le nuove immagini!

Il nuovo show che riunisce Rick e Michonne debutterà su AMC e AMC+ il 25 febbraio. Rick e Michonne dovranno affrontare il mondo in questa nuova serie. Entrambi i personaggi sono col tempo diventati dei beniamini dei fan della serie. Dal loro primo incontro nella terza stagione fino al loro addio obbligato in The Walking Dead, entrambi hanno attraversato momenti difficili nel corso della serie.

Tra l'altro, si parla già di una possibile Stagione 2 di The Ones Who Live.

Come già detto, i due si sono incontrati per la prima volta nella terza stagione, quando Michonne è apparsa davanti alla recinzione della prigione dove Rick e il suo gruppo stavano vivendo. Rick era in lutto per la morte della moglie, deceduta due episodi prima dopo il parto.

Nella terza stagione, Rick e Michonne hanno formato un'alleanza complicata. C'è stata una situazione in cui Michonne era braccata dal Governatore, che ha portato Rick a rinunciare quasi a Michonne come trattato di pace. Alla fine della stagione, entrambi fanno ammenda. Entrambi hanno un grande rispetto l'uno per l'altro e si bilanciano a vicenda quando si tratta delle loro debolezze.

Ogni volta che Rick aveva bisogno di qualcuno a cui appoggiarsi, Michonne era sempre lì, e viceversa. Entrambi trovano conforto l'uno nell'altra, soprattutto quando Rick assume il nuovo ruolo di guida ad Alexandria, una comunità fortificata che in origine era guidata da Deanna e Reg Monroe. Due stagioni dopo essersi incontrati e aver lavorato insieme, i due rendono finalmente ufficiale la loro relazione nella sesta stagione. È stato un momento decisivo per i personaggi, poiché Michonne si è avvicinata ai figli di Rick, Carl e Judith. Anche Carl è stato felice e ha accettato la loro relazione, poiché ha visto quanto suo padre fosse felice con Michonne.

Nella stagione 9, i due sono co-leader di Alexandria e condividono la motivazione di costruire una comunità sostenibile e di onorare Carl, scomparso nella stagione precedente, un momento difficile per entrambi. Anche dopo la perdita di Carl, entrambi stanno cercando di costruire un futuro migliore. Progettano di avere un bambino insieme.

In una svolta inaspettata degli eventi, Rick fa esplodere un ponte per proteggere la comunità da un branco di walker. Il suo corpo non viene mai ritrovato, ma gli spettatori notano che viene portato via da un elicottero del CRM. Anni dopo, Michonne non perde la speranza di ritrovare Rick e, nel momento in cui sta per abbandonare le ricerche, trova alcuni indizi che dimostrano che è vivo.