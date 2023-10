The Walking Dead: The Ones Who Live, lo spin-off su Rick e Michonne arriva a febbraio!

Non era facile sopravvivere a un decennio di zombie e nemici di ogni tipo, ragion per cui chi ce l'ha fatta merita senza ombra di dubbio che le sue gesta ci vengano raccontate anche oltre il finale di The Walking Dead, soprattutto quando per un po' di tempo è stato creduto morto: siete pronti, dunque, rincontrare il nostro Rick Grimes?

Dopo il trailer di The Walking Dead: The Ones Who Live mostratoci durante l'estate, eccoci dunque finalmente pronti a scoprire quando potremo incontrare nuovamente Rick e Michonne nello spin-off a loro dedicato e che siamo abbastanza sicuri rappresenti la più attesa tra le appendici della serie targata AMC e tratta dai fumetti di Robert Kirkman.

Pochi minuti fa un brevissimo teaser ci ha infatti svelato la finestra d'uscita di The Walking Dead: The Ones Who Live, che stando a quanto leggiamo dovrebbe quindi fare il suo esordio il prossimo febbraio: a nostra disposizione non c'è dunque ancora una vera e propria data d'uscita, ma a questo punto siamo sicuri che aggiornamenti più concreti al riguardo non tarderanno ad arrivare.

Il teaser, in ogni caso, non ci dice molto su ciò che vedremo nella serie, limitandosi ad anticipare il tanto atteso ricongiungimento tra Rick e Michonne: e voi, con quanto hype attendete la serie con Andrew Lincoln e Danai Gurira? Fatecelo sapere nei commenti!