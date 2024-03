The Walking Dead: The Ones Who Live, QUELLA star festeggia il suo ritorno

Pollyanna McIntosh ha parlato del suo ritorno nell’universo di The Walking Dead, ed in particolare all’interno della narrazione di The Ones Who Live spiegando l’importanza che abbia avuto per lei e per la sua carriera la possibilità di far parte di un franchise tanto importante e apprezzato dai fan nel corso degli anni e attraverso varie opere.

Dopo aver riportato le parole di Danai Gurira a proposito del destino dei due protagonisti di The Walking Dead: The Ones Who Live, torniamo ad occuparci dello spin off dell’amatissima serie zombie per condividere le parole di un’altra interprete che ha visto il suo personaggio tornare nel nuovo show televisivo.

Parlando a ComicBook, l’attrice britannica ha spiegato: “Credo che far parte di qualcosa con una famiglia così straordinaria mi abbia dato un grande conforto e una grande gioia e credo che questo sia un bene per chiunque in qualsiasi attività. È un bene per la mia crescita e io ho avuto modo di crescere con queste persone in modo più confortevole di quanto non avessi fatto prima come attrice. Sono sempre stata esigente riguardo ai progetti che scegliessi e volevo fare un buon lavoro con brave persone, rimanendo sul lato giusto dell’umanità. Ma non c’era mai stato niente di simile a The Walking Dead per me”.

Quindi la McIntosh ha parlato del suo ritorno: “È così emozionante. È come tornare a casa, ma è anche così nuovo”.

In attesa di scoprire cosa avrà in serbo la saga per l’attrice e di poter vedere anche in Italia gli episodi della nuova serie tv, vi lasciamo a una lista di tutti gli easter egg presenti nel primo episodio di The Walking Dead: The Ones Who Live.