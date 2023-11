The Walking Dead: The Ones Who Live, il nuovo teaser svela la data d'uscita!

Nel corso del gran finale di Fear the Walking Dead, AMC ha pensato bene di mandare in onda il nuovo teaser trailer di The Walking Dead: The Ones Who Live, il prossimo spin-off della serie che arriverà nel corso del 2024. Questo vedrà protagonista la coppia composta da Rick e Michonne, ancora una volta interpretati da Andrew Lincoln e Danai Gurira.

La serie è il prossimo capitolo del popolare franchise di The Walking Dead e debutterà, come confermato dal nuovo trailer, il 25 febbraio 2024 sia su AMC che su AMC+. Lincoln e Gurira sono produttori esecutivi insieme allo showrunner Scott M. Gimple, Denise Huth e Brian Bockrath.

The Walking Dead: The Ones Who Live presenta un'epica storia d'amore di due personaggi cambiati da un mondo stravolto. Tenuti separati dalla distanza. Da un potere inarrestabile. Dai fantasmi di chi erano. Rick e Michonne vengono catapultati in un altro mondo, costruito su una guerra contro i morti... e, in ultima analisi, su una guerra contro i vivi", si legge nella descrizione dello show. "Riusciranno a ritrovarsi e a capire chi erano in un luogo e in una situazione diversi da quelli che hanno conosciuto prima? Sono nemici? Amanti? Vittime? Vittoriosi? Senza l'altro, sono ancora vivi o scopriranno di essere anche loro dei Walking Dead?".

Lincoln aveva lasciato il franchise di The Walking Dead nel 2018 dopo quasi dieci anni in cui aveva interpretato il protagonista ed ex poliziotto Rick Grimes, che in seguito ha sposato la dura Michonne. Il programma di riprese in Georgia, aveva detto all'epoca, gli rendeva difficile concentrarsi sul tempo da trascorrere con la sua famiglia in Inghilterra.

"Ho due bambini piccoli e vivo in un paese diverso, e loro diventano meno trasportabili man mano che crescono", aveva dichiarato Lincoln a EW Radio. "È stato così semplice. Era arrivato il momento di tornare a casa".

Il personaggio di Lincoln è scomparso durante la stagione 9 - in cui è stato dato per morto - mentre quello di Gurira se n'è andato durante la stagione 10. Entrambi hanno poi fatto dei camei nel finale della serie andato in onda nel 2022, in cui si accennava al loro prossimo spin-off. Nel nuovo trailer Lincoln affronta il motivo della sua assenza dall'universo di The Walking Dead.

"La gente si chiede: 'Dove sei andato?'", ha sottolineato Lincoln. "La nostra ambizione è quella di dare delle risposte". "È una storia davvero emozionante da raccontare", ha dichiarato Gurira. "Queste due persone sono così potenti e insieme sono pazzesche. È un amore folle".