The Walking Dead: The Ones Who Live, nuovo teaser trailer per la serie di Rick Grimes

Con l’avvicinarsi di The Ones Who Live continua ad espandersi l’universo di The Walking Dead e la narrazione relativa ai tanti personaggi presentati nello show. AMC ha pubblicato sui propri canali social un nuovo teaser trailer che anticipa la pubblicazione della serie tv che riporterà Rick Grimes sugli schermi a partire dal 25 febbraio 2024.

Dopo aver dato un primo sguardo alla Jadis di The Ones Who Live, torniamo ad occuparci dello show sequel di The Walking Dead per condividere un nuovo teaser della serie, presentato dalla casa di produzione su Instagram.

Nella brevissima clip promozionale si può vedere una porta che viene aperta attraverso una serratura da una mano coperta da un guanto: se molti utenti del social di Meta hanno ironicamente fatto notare come il video non sveli praticamente nulla, da altri profili è arrivata l’idea che un vero e proprio trailer potrebbe essere ormai alle porte, vista anche l’incombenza della data di pubblicazione della serie.

In effetti, a poco più di un mese dal debutto, ancora pochissimo ci è dato di sapere sulla trama di The Ones Who Live e su come si connetterà agli altri spin off dello show madre che ha riportato in auge la figura degli zombie.

Quello che possiamo dire con certezza è che, oltre ai grandi ritorni da The Walking Dead, il nuovo prodotto introdurrà una serie di nuovi personaggi che renderanno ancora più profondo il mondo della narrazione.

In attesa di poter scoprire qualcosa di più e di poter capire come sarà costruita la serie tv, vi lasciamo alle speculazioni sulla trama di The Ones Who Live.