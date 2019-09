The Walking Dead: ecco la timeline completa della serie

Il periodo trascorso dalla prima puntata in cui Rick si risveglia dal coma e il finale della nona stagione non è mai stato specificato. Come abbiamo visto nel trailer di The Walking Dead 10, alla fine dell'ultima puntata è presente un ulteriore salto temporale, nonostante questo un utente di Reddit ha deciso di creare una timeline della serie.

Scopriamo così che l'ex sceriffo di Atlanta ha iniziato la sua avventura nel mondo creato da Robert Kirkman il cinquantanovesimo giorno dopo lo scoppio dell'epidemia zombi, mentre il periodo della guerra contro il Governatore all'incontro con Negan, durato quattro anni nella realtà, è avvenuto in appena quattro mesi.

Nonostante questo rimangono ancora dei dubbi sull'età di Carl e Judith Grimes, i due personaggi sono cresciuti molto più velocemente di quanto questa timeline faccia pensare.

Infine vediamo che la nuova stagione sarà ambientata 3500 giorni dopo che l'epidemia ha completamente distrutto la società umana, sono passati quindi più di 9 anni dall'inizio della serie. In tutto questo tempo pare che i sopravvissuti non siano ancora riusciti a ricreare un ambiente sicuro in cui vivere.

Se cercate ulteriori informazioni riguardo le puntate che andranno in onda il prossimo 6 ottobre vi lasciamo con la sinossi ufficiale della decima stagione di The Walking Dead.