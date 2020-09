The Walking Dead: la toccante lettera dei produttori che svelò al cast la fine della serie

The Walking Dead terminerà con l'undicesima stagione. Questo l'annuncio che ieri ha sconvolto tutti i fan della serie AMC, e che al cast e alla crew è stato comunicato tramite una sentita lettera da parte dei produttori Scott Gimple e Angela Kang.

Che siate fan o meno dello show, non si può negare che la fine di The Walking Dead (o almeno, della serie madre) corrisponda alla fine di un'era. Per questo, quando succede qualcosa di così monumentale, servono le parole giuste per renderlo noto, specialmente a chi vi ha lavorato per anni.



Ecco allora la toccante lettera che il produttore e chief content officer dei contenuti a tema TWD e la showrunner della serie hanno mandato al cast e alla crew (la TWD Family, come sono loro stessi a ribadire) dello show.

"Come probabilmente avrete già appreso dalla stampa, siamo giunti a un grande momento.

Dopo la nuova, prolungata stagione che abbraccerà un arco di un paio d'anni, The Walking Dead si concluderà

Per tutti noi, e in particolare coloro che sono stati parte di questo show durante gli ultimi 10 anni, questo è un annuncio di proporzioni monumentali. Per fare un recap della situazione:

- L'undicesima stagione di The Walking Dead sarà l'ultima, composta da 24 episodi, e probabilmente gireremo fino ai primi mesi del 2022 (quando diciamo probabilmente vogliamo essere ottimisti, tenendo sempre conto delle incertezze dovute alla pandemia che potrebbero avere ripercussioni sul calendario).

- Uno spin-off su Carol e Daryl è già stato approvato da AMC per il 2023.

- Tales of The Walking Dead, una serie antologica, è in fase di sviluppo, così come altre possibili serie o espressioni legate a The Walking Dead.

Non riusciamo a credere che la fine sia qui, per quanto effettivamente lontana sia. Questa crew, questo cast, questi sceneggiatori e produttori sono lo show. Voi siete l'immediato futuro di questo show, che con 30 incredibili episodi dovrà concludere la nostra epica storia, e sarete voi coloro che ne sugelleranno l'eredità per la storia dell'entertainment.

Abbiamo raggiunto milioni di persone in tutto il mondo, e continueremo a raggiungerne altri milioni. C'è tanto lavoro da fare, tante opportunità di esserci l'uno per l'altro, di far venir fuori il nostro meglio, e di far raggiungere al nostro show nuove vette d'eccellenza.

Siamo fortunati ad avere un pubblico che è rimasto con noi per più di 10 anni di massicci cambiamenti nel mondo. Speriamo di essere stati un punto fermo nella vita delle persone, qualcosa su cui potessero contare ogni settimana (o come parte di un binge-watching estivo), che li potesse far sentire felici, col cuore spezzato, intrigati, spaventati, entusiasti o ispirati. Forse un po' disgustati. Magari siamo riusciti a fargli considerare alcune cose sulla loro vita, o su loro stessi. Le persone avranno nuovamente bisogno di quei sentimenti e di quella stabilità. E noi possiamo dargliela con questa epica stagione conclusiva, l'ultimo capitolo di una saga pluriennale di persone che cercano di capire come vivere in un mondo distrutto.

C'è del duro lavoro ad attenderci, ma anche bei tempi e momenti straordinari. L'unico modo in cui possiamo scalare questa montagna di episodi è come abbiamo sempre fatto: insieme. Cominciamo a percorrere la lunga strada verso la fine l'uno di fianco all'altro, in solidarietà, per fare qualcosa di fantastico con e per le persone che ci hanno permesso di arrivare fin qui.

Come sempre, noi siamo The Walking Dead.

- Scott M. Gimple & Angela Kang".



I restanti episodi della decima e l'undicesima stagione di The Walking Dead arriveranno sugli schermi nel 2021.