The Walking Dead, Tom Payne ammette: 'Jesus ha deluso i fan'

La serie televisiva di The Walking Dead si è più volte allontantata dal fumetto a cui è ispirata, pur andando a riprendere situazioni e personaggi ben noti ai fan. Molti di loro non hanno però apprezzato il trattamento riservato al personaggio di Jesus, uscito di scena nel corso della nona stagione.

Niente rimpianti per Tom Payne, l'attore che lo ha interpretato, eppure anche lui è d'accordo col dire che qualcosa non ha funzionato nella trasposizione: "Andavo alle convention, e ho avuto un grandissimo riscontro di pubblico sin da subito, perché tutti amavano il personaggio avendo letto i fumetti. Per questo adoravano vederlo nella serie. Quindi erano tutti molto emozionati, e credo che un sacco di persone siano rimaste deluse".

L'attore, intervistato durante una puntata di Talking Dead, ha fatto ovviamente riferimento al fatto che Jesus non abbia avuto moltissimo screen time, e per di più ha lasciato la serie in maniera abbastanza fugace. Certo, la sua morte ha lanciato sulla scena i temibili Sussurratori, i personaggi mascherati da zombie che gli hanno teso un'imboscata all'interno di un cimitero, poi divenuti i villain principali nella successiva stagione, eppure gli spettatori sono comunque rimasti interdetti.

"Quando non è successo granché con Jesus, la gente ha incominciato a dire: 'Perché tutti dicono che il personaggio è fico?' C'è stato molto lavoro per costruire il personaggio, ma credo che sia stato in parte inutile. Forse anche leggere i fumetti è stato inutile per me, perché la serie in realtà è una sorta di remix, ma sì, ci sono stati decisamente dei bei momenti che non sono riuscito ad ottenere rispetto al fumetto".

Una vicenda tagliata è stata quella relativa al fidanzato di Jesus, ad esempio. Sicuramente l'attore avrà altre occasioni per mettersi in mostra, e chissà se non riuscirà davvero a realizzare il sogno di diventare un eroe Marvel.