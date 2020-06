The Walking Dead, Tom Payne: il fidanzato di Jesus è stato tagliato dallo show

Ospite alla scorsa puntata di Tal Dead to Me, il podcast di Skybound dedicato a The Walking Dead, Thomas Payne ha svelato l'esistenza di un personaggio legato a Jesus che è stato scartato dalla versione finale della stagione 9.

"Dato che c'è stato un salto temporale di sei anni, ho sempre pensato che Aaron e Jesus avessero avuto un'avventura in quel periodo e poi fossero diventati amici" ha spiegato l'attore (via Comicbook.com). "C'era una versione dei primi episodi della stagione 9 in cui avevo un fidanzato, a Hilltop."

Payne non ha rivelato l'identità o i dettagli del personaggio, ma in un'intervista del 2018 aveva affermato che sarebbe stata una scelta "pigra" far mettere insieme Jesus e Aaron anche nella serie TV, nonostante nei fumetti originali di Robert Kirkman siano effettivamente partner.

"Mi piaceva la loro amicizia, ma credevo che la loro relazione non fosse necessaria" aveva spiegato all'Hollywood Reporter. "Sarebbe stata una mossa un po' pigra: 'Ecco due personaggi gay. Dovrebbero stare insieme!'. Potrebbe accadere, ma una relazione a lungo termine? Di quella non sono sicuro. Hanno molto in comune, e sono legati da diversi aspetti. È stato bello vederli chiacchierare, avevano una sensibilità simile. Erano amici naturali."

Per altre notizie sullo show, vi rimandiamo gli ultimi aggiornamenti sul finale di The Walking Dead 10, la cui data di messa in onda non è ancora stata annunciata, e ai dettagli sul panel di AMC al Comic-Con.