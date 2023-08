The Walking Dead, torna Andrew Lincoln: nelle nuove foto la reunion che tutti aspettavano

Non bastano neanche due scioperi per bloccare la produzione di The Walking Dead : il franchise prosegue a passo spedito, espandendo sempre di più l'universo della saga ispirata ai fumetti di Robert Kirkman. Tra gli spin-off più attesi c'è The Walking Dead: The Ones Who Live che segue le vicende di Rick Grimes dopo essere catturato dalla CRM.

Trapelate le nuove immagini dello spin-off di The Walking Dead sembrerebbe che una reunion tanto attesa stia per diventare realtà: Michonne e Rick potrebbero finalmente ricongiungersi. Gli scatti rubati dal set di The Ones Who Live, infatti, mostrano Michonne con una divisa del CRM. Da ciò che abbiamo appreso, la giacca dalle bande arancioni contraddistingue i prigionieri e le nuove leve del CRM. Al momento non ci sono ancora indizi sufficienti per capire se Michonne è stata catturata o se sia un'infiltrata nel CRM, ma basterebbero per suggerire una reunion della coppia.

Lo spin-off dedicato a Rick e Michonne dovrebbe uscire entro il 2023, regalando a fine anni nuovi momenti del franchise sui non-morti più amato della televisione, mentre nuovi progetti si fanno strada verso il 2024. Nell'attesa di scoprire il destino di Michonne e Rick potete dare un'occhiata al trailer di The Walking Dead: The One Who Lives.